В Брянской области объявляли ракетную опасность
21:15
обновлено 21:41
БРЯНСК, 22 октября. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Брянской области, сообщал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Внимание! На территории Брянской области ракетная опасность! Запущена система оповещения", - говорится в сообщении.
Позже губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.
В новость были внесены изменения (00:41 мск) - добавлена информация об отмене режима опасности.