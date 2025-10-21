В Брянской области объявляли ракетную опасность

В регионе запускали систему оповещения

БРЯНСК, 22 октября. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Брянской области, сообщал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Внимание! На территории Брянской области ракетная опасность! Запущена система оповещения", - говорится в сообщении.

Позже губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.

В новость были внесены изменения (00:41 мск) - добавлена информация об отмене режима опасности.