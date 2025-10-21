В Киеве и Днепропетровске звучат взрывы

Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли в Киеве, где была повторно объявлена воздушная тревога. Кроме того, во второй раз за ночь взрывы прозвучали в Днепропетровске, сообщило издание "Общественное. Новости".

Отмечается, что в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области также слышны взрывы, там звучат сирены.

Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. В красной зоне также находятся Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.