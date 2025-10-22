У побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр сейсмособытия находится на глубине 48,7 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,3 возле Камчатки. Сейсмособытие ощущалось в краевом центре, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным исследователей, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на расстоянии 71 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находится на глубине 48,7 км.

"Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 4 балла", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю проинформировали, что сейсмособытие также ощущалось в Елизово (по инструментальным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН). Угроза цунами не объявлялась.