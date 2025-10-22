Сальдо: ВСУ не удалось запугать власти Херсонщины убийством депутата Леонтьева

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Киевский режим не запугал представителей власти Херсонской области убийством главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, его смерть лишь сильнее сплотила регион. Об этом сказал в интервью ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

Леонтьев умер 1 октября в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новую Каховку.

"Я сразу вам скажу, что никто не написал заявление [об увольнении]. <...> Люди, которые возглавляют эти органы и работают на руководящих должностях, они уже апробированы, они уже знают, что такое запах пороха, что такое летающие дроны, знают, что такое погоня за ними. Это все им известно. Даже такая трагическая смерть Владимира Леонтьева еще больше сгруппировала и усилила желание, твердость в достижении всех тех задач, которые перед нами стоят", - сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что вопреки опасной обстановке все муниципальные органы власти достаточно укомплектованы кадрами.