Экс-главу района под Красноярском подозревают в мошенничестве

Бюджету от его действий был причинен ущерб в размере свыше 2 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Бывший глава Уярского района Красноярского края подозревается в мошенничестве и превышении полномочий при благоустройстве территории одной из школ Уяра. Бюджету нанесен ущерб в размере более 2 млн рублей, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Уярского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления из корыстной и иной личной заинтересованности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю. <…> В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Ведомство не называет фамилию главы. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о Сергее Галатове.

По версии следствия, в 2023 году администрации Уярского района были выделены бюджетные средства в размере 12 млн рублей для проведения работ по благоустройству территории одной из школ в городе Уяре. "Занимая вышеуказанную должность, обвиняемый по предварительному сговору со своим знакомым в обход проведения необходимых конкурсных процедур обеспечил заключение контракта с его фирмой. В дальнейшем основной контракт был разделен на несколько частей, и в период с августа по ноябрь 2023 года с подрядной организацией заключен 21 контракт стоимостью около 600 тыс. рублей каждый", - пояснили в СК.

В процессе выполнения контрактов подрядчиком была изменена сметная документация, из-за этого часть работ выполнена с грубым нарушением технологии, использованы дешевые и менее качественные материалы (асфальт). "Часть работ не исполнена, что повлекло фактическое уменьшение их стоимости на общую сумму более 2 млн рублей. Тем не менее по указанию фигуранта работы были приняты, а аффилированной фирме перечислены денежные средства в полном объеме. Противоправными действиями обвиняемого бюджету Уярского района причинен ущерб в сумме более 2 млн рублей", - добавили в ведомстве.