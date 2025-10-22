В Бурятии сгорел дом культуры

В ликвидации огня участвовали девять человек и три единицы техники

УЛАН-УДЭ, 22 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в Доме культуры села Вознесеновка в Бурятии. Площадь возгорания составила 100 кв. м, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"В ночь на 22 октября <...> поступило сообщение о возгорании Дома культуры в селе Вознесеновка Тарбагатайского района. В результате огнем была уничтожена деревянная кровля, а также повреждены стены изнутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 100 кв. м", - сообщили в агентстве.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. К ликвидации возгорания были привлечены девять человек пожарно-спасательной части, использовалось три единицы техники.

В 2020 году сельский Дом культуры отремонтировали по программе "Народный бюджет".