ABC: самолет премьер-министра Австралии совершил вынужденную посадку в США

По данным телеканала, причиной незапланированной остановки стало резкое ухудшение самочувствия офицера ВВС на борту

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 22 октября. /ТАСС/. Самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил вынужденную посадку в США из-за внезапного ухудшения состояния члена экипажа. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, самолет австралийского лидера, направлявшийся из Вашингтона в Канберру, совершил вынужденную посадку в городе Сент-Луис (штат Миссури, США). Причиной незапланированной остановки стало резкое ухудшение самочувствия офицера ВВС Австралии, находившегося на борту.

Сообщается, что заболевший военнослужащий "был направлен в местную больницу для обследования и лечения", а самолет премьер-министра в ближайшее время продолжит путь.

Глава австралийского правительства возвращается в Канберру после первых двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, проходивших в Вашингтоне 20 и 21 октября.