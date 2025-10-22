Задержан подозреваемый в поджоге многоквартирного дома в Новосибирске

Мужчина ранее был судим

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в поджоге многоквартирного жилого дома в Новосибирске, где погибли четыре человека. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

"Установлен и задержан мужчина, подозреваемый в поджоге многоквартирного жилого дома. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Новосибирска. Мужчина задержан в городе Томске", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном ГУ МВД России, новосибирские полицейские установили личность подозреваемого и при содействии коллег из управления МВД России по Томской области, а также задержали его при силовой поддержке бойцов СОБР "Корд" управления Росгвардии по Томской области.

Возгорание произошло в Новосибирске в ночь с 17 на 18 октября на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. В результате частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 600 кв. м. По данным полицейских, в результате пожара четыре человека погибли, семь пострадали. Трое из них были госпитализированы. В пресс-службе Минздрава региона ТАСС уточнили, что все они находятся в тяжелом состоянии.