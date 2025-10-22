В Мордовии из-за массированной атаки БПЛА повреждено предприятие

На месте ЧП работают экстренные службы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Украинские беспилотные летательные аппараты ночью массированно попытались атаковать территорию Мордовии, в результате чего одно из предприятий получило повреждения. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства", - написал он.