Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Ленинградской области сбили два БПЛА

В регионе работает работает ПВО
Редакция сайта ТАСС
02:40
обновлено 03:14
© Александр Полегенько/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Лужском районе Ленинградской области. По предварительным данным, поражено два беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Лужском районе работает ПВО, по предварительным данным, поражено два БПЛА", - написал он. 

Дрозденко подчеркнул, что информации о наличии пострадавших и разрушений нет. 

Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область