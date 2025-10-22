В Ленинградской области сбили два БПЛА
02:40
обновлено 03:14
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Лужском районе Ленинградской области. По предварительным данным, поражено два беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"В Лужском районе работает ПВО, по предварительным данным, поражено два БПЛА", - написал он.
Дрозденко подчеркнул, что информации о наличии пострадавших и разрушений нет.