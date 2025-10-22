Жительницу Забайкалья задержали за умышленный поджог двух магазинов

Женщина не смогла объяснить мотив своих поступков

ЧИТА, 22 октября. /ТАСС/. Полиция в Забайкальском крае задержала женщину за умышленный поджог двух магазинов в городе Петровске-Забайкальском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Петровске-Забайкальском полицейские пресекли противоправные действия женщины, умышленно поджегшей два магазина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские получили сообщение о возгорании магазина. Загорелась обшивка фасада, но огонь успели вовремя потушить. По факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества было возбуждено уголовное дело.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что к магазину подъезжала женщина на скутере и облила чем-то фасад. Личность подозреваемой оперативно установили, ею оказалась 31-летняя местная жительница. Во время работы полицейские также узнали, что женщина причастна к еще одному аналогичному поджогу магазина.

Во время допроса подозреваемая не смогла объяснить мотив своих поступков. Сейчас ее поместили в медицинское учреждение для прохождения обязательного обследования.