ТАСС: поджигатель дома в Новосибирске страдает психическим заболеванием

Мужчина состоит на учете

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге дома в Новосибирске, где погибли четыре человека, страдает психическим расстройством. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мужчина психически нездоровый. Состоит на учете", - сказал собеседник ТАСС.

Возгорание произошло в Новосибирске в ночь с 17 на 18 октября на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. В результате частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 600 кв. м. По данным полицейских, в результате пожара четыре человека погибли, семеро пострадали. Трое из них были госпитализированы. В пресс-службе Минздрава региона ТАСС уточнили, что все они находятся в тяжелом состоянии.