В Казани в ДТП пострадали шесть человек

Их доставили в медицинские учреждения

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Автоавария, произошедшая ночью в Казани, привела к травмированию шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Предварительно, водитель Lada Priora двигался по Горьковскому шоссе и, нарушив требования правил, столкнулся с машиной Toyota Camry, следовавшей в попутном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, в автомобиле Toyota Camry, предварительно, пострадали два участника дорожного движения (водитель и пассажир), в автомобиле Lada Priora - четыре человека (водитель и пассажиры). На автомобилях скорой медицинской помощи все пострадавшие в сознании доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и коммунальных служб.