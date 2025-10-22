В Омске с владельца собаки, искусавшей девочку, намерены взыскать 300 тыс. рублей

Инцидент произошел на выходе из подъезда

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Омская прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать 300 тыс. рублей за причинение морального ущерба с владельца бойцовской собаки, которая 23 сентября напала на 14-летнюю девочку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Читайте также

Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

"По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ход расследования которого взят прокуратурой на контроль. В целях защиты прав пострадавшей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца агрессивной собаки 300 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что инцидент произошел на выходе из подъезда. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что у ребенка были глубокие раны на кисти и запястье с обильным кровотечением. В прокуратуре отметили, что после нападения стаффордширского терьера, которого хозяйка выгуливала без намордника, девочка была госпитализирована с травмой руки. Она длительное время находилась в больнице и до сих пор проходит лечение в домашних условиях.

После инцидента в местных соцсетях были опубликованы еще несколько роликов с этой бойцовской собакой, которая бросается на других псов. Хозяйка не может ее удержать - на кадрах животное вырывается или тащит хозяйку за собой. После травмирования ребенка женщина стала содержать животное в другом месте.