В Астраханской области спустя сутки потушили пожар на складе

Возгорание произошло в поселке Трусово

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Пожар на складе с пластиковыми трубами в поселке Трусово Астраханской области полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве. Возгорание на складе в поселке Трусово Астраханской области возникло в ночь на 21 октября. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение на площади 10 тыс. кв. м. Позднее площадь пожара увеличилась до 12 тыс. кв. м. Для тушения на место был направлен пожарный поезд. В 07:28 мск 21 октября пожарные локализовали возгорание. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.