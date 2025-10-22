В Батайске из-за атаки ВСУ повреждена 131 квартира

На оказание единовременной материальной помощи поступило 40 заявлений от жителей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали различные повреждения в 131 квартире в городе Батайске в Ростовской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире. В управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи", - написал Кукин.

Он напомнил, что повреждения в результате атаки ВСУ также получили 7 торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

Как отметил глава города, в результате атаки, по последним данным, обращений жителей Батайска за медицинской помощью не зафиксировано.

В ночь с 20 на 21 октября в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. БПЛА были уничтожены и подавлены в 16 городах и районах области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате атаки ранения получили два жителя частного дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Ранее в правительстве Ростовской области сообщали, что в городах и районах повреждено четыре многоквартирных жилых дома, три частных жилых дома, здание частного медицинского центра, трансформаторная подстанция, пять торговых павильонов, 25 легковых автомобилей.