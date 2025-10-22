В Красноярском крае воспитатель лагеря предстанет перед судом

В учреждении четверо подростков надругались над 10-летним мальчиком

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении воспитателя детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края, где четверо подростков надругались над 10-летним мальчиком. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

В летнем спортивном лагере 25 и 27 июня этого года четверо подростков совершили сексуальное насилие над 10-летним мальчиком. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

"Сухобузимским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя летнего оздоровительного лагеря. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения по существу.

По информации следствия, 10-летний мальчик сообщил о случившемся воспитателю лагеря, но тот не принял никаких мер.

Двое подростков помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, решается вопрос о применении аналогичной меры к еще двоим участникам инцидента.