В Таиланде россиянина задержали за просроченную более чем на два года визу

Владислав Добровольский признал свою вину, ему предстоит депортация

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Броварник/ ТАСС

ПАТТАЙЯ /Таиланд/, 22 октября. /ТАСС/. Полиция таиландского курортного города Паттайя задержала россиянина за незаконное пребывание в стране в течение более двух лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в паттайском городском полицейском участке.

Гражданина РФ задержали сотрудники туристической полиции во время рейда по пресечению незаконного пребывания в стране иностранцев. "Задержан 47-летний гражданин России Владислав Добровольский. Проверка документов показала, что он прибыл в королевство 5 июля 2023 года, ему было разрешено находиться в стране до 3 августа 2023 года. Был составлен протокол задержания, предъявлены обвинения и изложены законные права арестованного. Он признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был доставлен в полицейский участок города Паттайя для дальнейшего судебного разбирательства", - указали в полиции.

Согласно процедуре, действующей в отношении злостных нарушителей иммиграционного законодательства, задержанный россиянин будет переведен в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. "После судебного заседания он должен будет заплатить штраф, затем его переведут в иммиграционную тюрьму в Бангкоке для депортации в Россию", - добавил офицер полиции.

В отделении полиции острова Пханган ТАСС ранее сообщили о задержании 19 россиян в течение недели. Среди задержанных есть те, кто нарушил иммиграционные правила, а также те, кого подозревают в ведении трудовой деятельности без соответствующего разрешения. В туристической полиции в свою очередь заявили, что руководству полицейских участков в туристических зонах поручено ускорить пресечение всех видов незаконной деятельности, которой занимаются иностранцы.