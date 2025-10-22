В Саратове мужчину приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Он предоставлял сотрудниками спецслужб Украины информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Саратовский областной суд признал 27-летнего местного жителя, который передавал информацию спецслужбам Украины, виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

"Шурыгин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в одном из мессенджеров злоумышленник нашел аккаунт, где предлагали за деньги собирать и передавать сведения о стратегических объектах инфраструктуры РФ и о российских военнослужащих. Через этот аккаунт в 2025 году Шурыгин, испытывая негативное отношение к руководству РФ и принимаемым решениям, вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина неоднократно предоставлял им информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ. Также он согласился на выполнение задания по проверке адреса проживания военнослужащего и подыскивал для этого участников.