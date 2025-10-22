В Хабаровске ликвидировали открытое горение в здании автомагазина

Проводится разборка конструкций и их проливка

ХАБАРОВСК, 22 октября. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано в Хабаровске в здании из легковозводимых конструкций, в котором находятся заведение общественного питания и автомагазин. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"14:19 (07:19 мск) распространение огня остановлено, пожар локализован. 14:28 (07:28 мск) ликвидация открытого горения. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на месте. Проводится разборка конструкций и их проливка", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что горит здание из легковозводимых конструкций на площади 150 кв. м. Ликвидация пламени осложнялась наличием горюче-смазочных и легковоспламеняющихся веществ в автомагазине. В тушении пожара принимают участие 23 человека и 6 единиц техники.