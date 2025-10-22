В Кировоградской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Без света остались 27 населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Кировоградской области в центральной части Украины, 27 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Андрей Райкович.

Он отметил, что речь идет о критической инфраструктуре.

В ночь на 22 октября в ряде регионов Украины, в том числе в Кировоградской области, объявлялась воздушная тревога.