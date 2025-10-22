Жителя Вологодской области приговорили к трем годам за призывы к терроризму

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Житель Вологодской области приговорен судом к трем годам колонии общего режима за призывы к терроризму и к насильственной смене власти в России, которые он размещал в интернете. Он на два года лишен права администрировать интернет-ресурсы, сообщила пресс-служба УФСБ России по Вологодской области.

"1-м Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Череповца 1978 года рождения, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет)", - говорится в сообщении.

Следственным подразделением УФСБ России по области установлено, что мужчина неоднократно размещал в интернете информационные материалы, содержащие призывы к совершению действий, направленных на насильственную смену власти в Российской Федерации.

Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, сроком на два года.