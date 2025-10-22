В Оренбургской области задержали мужчину, напавшего с ножом на двух человек

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство

ОРЕНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как житель города Ясного Оренбургской области ранил ножом мужчину и несовершеннолетнего, обвиняемого задержали. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Обвиняемый, находясь <...> на ул. Юбилейной города Ясного, в ходе произошедшего конфликта с ранее ему знакомыми лицами нанес имеющимся при себе ножом удар в область живота 21-летнему потерпевшему, а затем этим же ножом нанес аналогичный удар несовершеннолетнему. Однако, свой преступный умысел обвиняемый до конца не довел, поскольку его действия были пресечены очевидцами происшествия, а также [благодаря] своевременно оказанной пострадавшим медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Задержанным оказался 30-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Следователи настаивают на избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.