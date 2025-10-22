В Хабаровске потушили пожар в здании автомагазина

Пострадавших нет

ХАБАРОВСК, 22 октября. /ТАСС/. Пожар потушен в Хабаровске в здании из легковозводимых конструкций, в котором находятся заведение общественного питания и автомагазин. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Пожар на улице Панфиловцев в Хабаровске полностью ликвидирован. В 15:52 (08:52 мск - прим. ТАСС) руководитель тушения пожара доложил о его полной ликвидации. Площадь, поврежденная огнем, составила 150 кв. метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. .

Ранее в ведомстве сообщали, что горит здание из легковозводимых конструкций на площади 150 кв. метров. Ликвидация пламени осложнялась наличием горюче-смазочных и легковоспламеняющихся веществ в автомагазине. В тушении пожара принимали участие 23 человека и 6 единиц техники.