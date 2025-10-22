TVP: в Польше задержали напавшего на офис партии Туска мужчину

Ему предъявили обвинения в попытке поджога здания, которую он совершил при помощи бутылки с зажигательной смесью

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Прокуратура Польши предъявила обвинения 44-летнему мужчине, который бросил в Варшаве бутылку с зажигательной смесью в штаб-квартиру партии "Гражданская платформа", входящей в правящее объединение "Гражданская коалиция" премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщил телеканал TVP со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, мужчина обвиняется в попытке поджога, за что законом предусмотрено лишение свободы сроком от шести месяцев до восьми лет, а также в покушении на нападение на человека, вмешавшегося в инцидент. По второму обвинению нарушителю грозит до двух лет заключения.

Пресс-секретарь варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба сообщил, что подозреваемый во время допроса вину не признал, однако подтвердил, что находился на месте происшествия. В ходе беседы с правоохранителями он десять раз упомянул имя действующего премьера Польши. Скиба добавил, что прокуратура также потребовала арестовать нападавшего на три месяца.

Политики "Гражданской платформы" характеризуют нападение на штаб-квартиру как террористический акт. Ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за угрозы в адрес Туска.