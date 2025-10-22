В Павлограде поврежден газопровод после ночных взрывов

Город в Днепропетровской области на востоке Украины является ключевым узлом снабжения группировки ВСУ на границе с ДНР

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Газопровод получил повреждение в городе Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале и.о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко.

Павлоград находится в восточной части Днепропетровской области и является ключевым узлом снабжения группировки ВСУ на границе с ДНР. В городе расположена Павлодарская газокомпрессорная станция, которая обеспечивает прокачку природного газа по газопроводам.

В ночь на 22 октября в ряде городов Украины, в том числе в Днепропетровске, произошли взрывы. Утром власти региона сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры в городе Каменском и Славянской общине Синельниковского района Днепропетровской области. На территории Днепропетровской области введены аварийные отключения электроэнергии.