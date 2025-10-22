В Челябинской области выявили мошенничество при благоустройстве аллеи

Заведены уголовные дела по факту хищения свыше 22 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области выявили хищение свыше 22 млн рублей при благоустройстве аллеи по проспекту Славы в городе Копейске. По выявленным фактам во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"По факту выявленных нарушений в управлении благоустройства Копейска, также ФКУ ИК-8 ГУ ФСИН России по Челябинской области, коммерческих организациях следователем возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время следователями СК России проведены обысковые мероприятия, выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, и всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и УСБ ГУ ФСИН России по региону, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием установлено, что с июня 2023 года по декабрь 2024-го неустановленные должностные лица управления благоустройства Копейска, достоверно зная о невозможности выполнения ИК-8 муниципального контракта по благоустройству аллеи, заключили контракт на 51 млн рублей без проведения конкурсных процедур. При заключении дальнейших контрактов на поставку товаров (в том числе строительных материалов) на общую сумму свыше 49 млн рублей они завысили стоимость на 22 млн рублей.