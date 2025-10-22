В Сочи подозреваемый в связях с проукраинской организацией признал вину

Также фигурант раскаялся

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Задержанный в Сочи россиянин, планировавший вступить в проукраинскую террористическую организацию, заявил, что признает вину и раскаивается. Кадры его допроса распространила пресс-служба управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В содеянном я раскаиваюсь. И свою вину я признаю", - сказал задержанный.

Как ранее сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи гражданина РФ 1993 года рождения, который планировал вступить в проукраинскую террористическую организацию. Кроме того, мужчина размещал в интернете призывы к финансированию Вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Отмечается, что для вступления в террористическую организацию мужчина связался с ее представителем, который занимался набором добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ.