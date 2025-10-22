ФСБ показала видео с задержанным в Сочи за призывы к финансированию ВСУ

На кадрах мужчина также заявил, что признает вину и раскаивается

ТАСС, 22 октября. ФСБ показала кадры задержания в Сочи мужчины, который размещал призывы к финансированию ВСУ и планировал вступить в проукраинскую террористическую организацию.

На кадрах задержанный также заявил, что признает вину и раскаивается.

Для вступления в проукраинскую террористическую организацию мужчина связался с его представителем по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против ВС РФ. Он регистрировал аккаунты членов организации в одном из мессенджеров, используя зарегистрированные по подложным документам номера, а также размещал призывы к финансированию ВСУ.