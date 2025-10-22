Обвиняемый в получении взяток от Ura.ru заключил досудебное соглашение

По версии следствия, Андрей Карпов получил вознаграждение за предоставление данных ежедневной оперативной сводки редактору свердловской редакции издания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в получении взятки от редактора издания Ura.ru и превышении должностных полномочий, заключил досудебное соглашение. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Да", - ответила собеседница агентства на вопрос о том, заключал ли Карпов досудебное соглашение.

По версии следствия, Карпов получил вознаграждение за предоставление данных ежедневной оперативной сводки редактору свердловской редакции издания Ura.ru Денису Аллаярову. Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Карпов находится по домашним арестом до 4 ноября.

5 июня правоохранители задержали трех сотрудников Ura.ru и провели обыски в редакции издания в Екатеринбурге. Позднее в отношении Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки, два других задержанных сотрудника издания были отпущены после допроса в качестве свидетелей.