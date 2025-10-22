В Таиланде задержали россиянина в ходе рейда против незаконного бизнеса

Таиландская полиция также разыскивает другого гражданина РФ, который является совладельцем прокатной компании и который, предположительно, уехал на остров Пхукет

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 22 октября. /ТАСС/. Туристическая полиция Таиланда провела рейд в отношении прокатного бизнеса с российским участием на курортном острове Пханган, в результате которого был задержан гражданин РФ, а также изъято около 400 автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, 39-летнему россиянину было предъявлено обвинение "в ведении трудовой деятельности без наличия соответствующего разрешения". Таиландская полиция также разыскивает другого гражданина РФ, который является совладельцем прокатной компании и который, предположительно, уехал на остров Пхукет. В ходе прошедшего 21 октября на Пхангане рейда также были задержаны граждане Мьянмы и Таиланда.

В отделении полиции острова Пханган ТАСС ранее сообщили о задержании 19 россиян в течение недели. Среди задержанных есть те, кто нарушил иммиграционные правила, а также те, кого подозревают в ведении трудовой деятельности без соответствующего разрешения. В туристической полиции в свою очередь заявили, что руководству полицейских участков в туристических зонах поручено ускорить пресечение всех видов незаконной деятельности, которой занимаются иностранцы.

Согласно таиландскому законодательству, нарушение иностранцами трудового кодекса грозит им штрафом или депортацией из страны с последующим запретом на въезд. Некоторые профессии в королевстве зарезервированы только для местных подданных. Так, иностранцам строго запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней. Нарушение иммиграционных правил страны также влечет за собой штраф, а в случае длительного пребывания в стране без действующей визы может грозить депортация.