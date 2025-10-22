Гребенщикова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

Борис Гребенщиков © Александр Рюмин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей музыканта Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) за распространение в интернете материала без указания на то, что он произведен иноагентом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что Гребенщиков распространил информацию в YouTube без указания на то, что она произведена или распространена иностранным агентом, либо касается деятельности иностранного агента.