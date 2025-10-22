В Москве пенсионер за неделю передал мошенникам более 30 млн рублей

Злоумышленники запрещали пострадавшему общаться с близкими и по телефону контролировали снятие денег со счетов в трех банках

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Пенсионер из Москвы передал более 30 млн рублей телефонным мошенникам, действовавшим от лица правоохранителей и сотрудников финансовых организаций. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Мошенникам, действовавшим по отработанной схеме, удалось ввести в заблуждение 81-летнего москвича. Используя для убедительности названия финансовых организаций и правоохранительных органов, представляясь сотрудниками, занимающимися финансовой защитой, аферисты запугали пенсионера, что он якобы подозревается в переводе денег за рубеж, у него и его близких будут серьезные неприятности, вплоть до конфискации имущества. <…> Общая сумма ущерба превысила 30,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники в течение недели звонили мужчине в мессенджерах и убеждали в необходимости перевести все деньги на специальный счет, обещая, что после всех проверок деньги ему вернут. Мошенники запрещали пенсионеру общаться с близкими и по телефону контролировали снятие денег со счетов в трех банках на сумму более 28 млн рублей. По указанию звонивших потерпевший передавал деньги курьерам, которые называли ему пароли. Затем, продолжая требовать от введенного в заблуждение москвича "замены" и "проверки" всех средств, аферистам удалось уговорить его передать еще 2 млн рублей, которые он занял у знакомых.

В прокуратуре напомнили, что нельзя следовать телефонным указаниям посторонних лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов и банка. "Не сообщайте незнакомцам сведения о своем имуществе. Сотрудники правоохранительных органов и банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам", - сказали в пресс-службе.