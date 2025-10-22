ТАСС: в Москве эвакуировали около 100 человек из ТЦ "Крылатский"
09:52
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Подозрительный предмет нашли в торговом центре "Крылатский" в Москве, около 100 человек эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"По адресу: Осенний бульвар, 12, в ТЦ "Крылатский" обнаружен подозрительный предмет. В целях безопасности эвакуировано примерно 100 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, предмет похож на гранату. Проводится проверка. Место находки оцепили.