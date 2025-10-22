Названа причина пожара в парк-отеле в Красноярском крае

Ей стала аварийная работа электрики

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Причиной пожара в парк-отеле в Емельяновском районе Красноярского края стала аварийная работа электрики. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Ранее в прокуратуре Красноярского края называли короткое замыкание предварительной причиной возгорания.

"Предварительно установлено, что сегодня из-за короткого замыкания загорелись два жилых строения на базе отдыха Апартэль в д. Мужичкино Емельяновского района. На момент возгорания на базе разместились 90 сотрудников ООО "Таймыринвест", ожидавших вылет на вахту на севере края. <…> При наличии оснований будет организована проверка, приняты меры прокурорского реагирования", - говорилось в сообщении.

Парк-отель в Емельяновском районе Красноярского края загорелся после обеда 22 октября. Площадь пожара составила 900 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пострадали два человека. По данным регионального главка МЧС, на месте работали 24 специалиста и 6 единиц техники. Пожар локализован и полностью ликвидирован. Сгорели три деревянных корпуса.

