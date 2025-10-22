В Абхазии нашли тело россиянина

Олега Глазнова разыскивали в течение двух суток

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Абхазии нашли тело жителя Архангельской области, которого разыскивали двое суток, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники МЧС Абхазии совместно с МВД республики двое суток вели поиски жителя Архангельской области Олега Глазнова 1957 года рождения, отдыхавшего в селе Кындыг Очамчырского района.

По предварительной информации, Глазнов покинул место временного проживания после ссоры с женой и перестал выходить на связь. Ближе к полудню спасатели обнаружили тело Глазнова в окрестностях села Кындыг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту ведется следствие.