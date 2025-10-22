На Домодедовском шоссе ограничили движение из-за массового ДТП

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Два грузовика и семь легковых машин столкнулись на Домодедовском шоссе в районе поворота на деревню Крюково в Подмосковье, движение транспорта в районе аварии ограничено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 12:20 на Домодедовском шоссе в районе поворота на деревню Крюково произошло попутное столкновение с участием двух грузовых и семи легковых автомашин. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. "Движение ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", - добавили в главке.