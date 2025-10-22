Во Владимирской области задержали начальника Головинской колонии

Его подозревают в получении взятки в крупном размере от осужденной

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Начальник Головинской колонии задержан во Владимирской области за взятку от осужденной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии по центральному округу.

"Сотрудниками СОБР "Сунгирь" регионального управления Росгвардии во взаимодействии с коллегами из региональных ФСБ, СК и ФСИН задержан начальник Головинской колонии, подозреваемый в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области 13 октября через посредницу - ранее судимую женщину - получил от осужденной взятку в 150 тыс. рублей. "Взамен он обещал перевести осужденную на другой участок работы с облегченными условиями труда. Передача денег произошла у административного здания колонии в поселке Головино Судогодского района. После получения денег подозреваемый был задержан при содействии бойцов Росгвардии. В момент задержания он предпринял попытку избавиться от пакета с денежными средствами, что было зафиксировано оперативниками", - отметили в Росгвардии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся допросы, устанавливаются обстоятельства преступления. Задержанному предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, "в ходе допроса он признался в совершении преступления". "В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ведомства.