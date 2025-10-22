В Петербурге задержали восемь человек по делу о хищениях в жилищном агентстве

Среди подозреваемых муниципальный депутат

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Санкт-Петербурге проводят обыски по уголовному делу о многомиллионных хищениях в жилищном агентстве Невского района города. Задержаны восемь подозреваемых, среди которых муниципальный депутат, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"В настоящее время следователями СК России совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регионального ГУ МВД России проводятся обыски по 32 адресам, изымается необходимая документация. Все задержанные будут доставлены в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу для производства следственных действий, следователем будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2023-2024 годах подозреваемые, действуя в составе организованной группы, создали охранное предприятие без цели ведения реальной хозяйственной деятельности, с которым жилищное агентство заключило четыре контракта на оказание услуг по круглосуточной охране нежилых зданий общей стоимостью более 3 млн рублей. При этом фактически объекты не охранялись, а бюджетные деньги злоумышленники похитили.

Кроме того, та же группа, по данным следствия, фиктивно трудоустроила в жилищное агентство не менее 20 человек в качестве дворников, получив с января 2023 года по март 2025 более 5 млн рублей, которые также были похищены.