В Калининграде госпитализировали одного из отравившихся в кафе школьников

Пострадавший продолжает лечение

КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. В Калининграде госпитализировали 1 из 14 учеников, заразившихся норовирусом после посещения кафе. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Калининградской области.

"Один из 14 школьников, у которых диагностировали норовирус после инцидента в кафе "Бела донна" в Калининграде, госпитализирован, продолжает лечение", - сообщила собеседница агентства.

Минздрав региона ранее характеризовал состояние учащихся как удовлетворительное. Также 22 октября областное управление Роспотребнадзора сообщило, что на предприятии общественного питания "Белла донна" ООО "СБ39", где питались пострадавшие, лабораторно подтверждены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В кафе установлено микробиологическое загрязнение продукции, воды, производственных объектов. Руководитель предприятия общественного питания 12 октября 2025 года допустил к работе лиц без медицинского осмотра. По результатам обследования у одного из привлеченных к работе выявлен норовирус.

Напомним, 19 октября у девяти учеников школы №3 диагностировали острую кишечную инфекцию. Это учащиеся двух классов, все они были на мероприятии, проходившем в кафе. Позже число пострадавших школьников выросло до 14. Работа кафе приостановлена. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ст. 236 УК РФ.