Екатеринбуржцу дали 20 лет колонии за двойное убийство и кражу

У погибших были обнаружены колото-резаные ранения и травмы от жестоких побоев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 20 лет колонии строгого режима жителю Екатеринбурга, который убил двоих человек и украл деньги с банковской карты одной из жертв. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд признал Алексея Рыжкова виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 (кража с банковского счета), п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Также судом удовлетворены гражданские иски в пользу трех потерпевших - по 2 млн рублей в пользу каждого", - говорится в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК по региону, 20 ноября 2024 года подсудимый находился в гостях у знакомой с еще одним мужчиной. Между женщиной и фигурантом началась ссора, в ходе которой злоумышленник нанес обеим жертвам травмы, от которых они умерли на месте. После инцидента виновный оплатил в магазине товары банковской картой одной из жертв и пытался скрыться, но был задержан.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, у погибших были обнаружены колото-резаные ранения и травмы от жестоких побоев. Мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести.