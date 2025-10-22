Работу компании "Восток" в Улан-Удэ приостановили после отравления 145 человек

УЛАН-УДЭ, 22 октября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ приостановил на 90 суток работу компании "Восток", готовой продукцией которой отравились 145 человек, в том числе 79 детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"На 90 суток деятельность компании "Восток" приостановлена", - сообщили в пресс-службе.

Такое решение суд вынес после рассмотрения дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

После устранения нарушений руководство компании вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении запрета. Но с условием, что факт устранения всех нарушений подтвердят специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Первые пострадавшие начали обращаться с симптомами отравления вечером 18 октября, незадолго до этого люди ели готовую продукцию производства ООО "Восток". По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, в цехе готовой продукции данной компании были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Была приостановлена реализация готовой кулинарной продукции, произведенной в цехе и находящейся в торговой сети, - всего 6,4 тонны. В настоящее время проводятся лабораторные исследования 385 проб из объектов внешней среды - речь о пищевых продуктах, воде, смывах, дезинфицирующих средствах, отобранных на предприятии и торговой сети "Николаевский", где пострадавшие покупали готовую продукцию.

По факту происшествия возбуждено также уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции.