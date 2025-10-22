Уральского уличного музыканта арестовали за дискредитацию ВС РФ на 14 суток

Евгений Михайлов нарушал общественный порядок, а также исполнял песни, дискредитирующие использование Вооруженных сил России

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Суд признал виновным и арестовал на 14 суток уличного музыканта из Екатеринбурга Евгения Михайлова по административному делу о хулиганстве и дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что 21 октября полиция задержала музыканта, выступающего в центре Екатеринбурга под псевдонимом Женька Радость, за исполнение песен музыкантов, внесенных в реестр иноагентов.

"Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса РФ об административных правонарушениях. <…> Кроме того, Михайлов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) <...> За данные административные правонарушения Михайлову назначено административное наказание в виде 14 суток административного ареста", - сказала собеседница агентства.

Установлено, что Михайлов нарушил общественный порядок - выражался грубой и нецензурной бранью. Кроме того, он исполнял словесно-музыкальные произведения, дискредитирующие использование Вооруженных сил РФ.