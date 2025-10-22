В Псковской области задержали двух криминальных авторитетов

Они подозреваются в экстремистской деятельности

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 22 октября. /ТАСС/. Следственными органами СК России по Псковской области задержаны два криминальных авторитета. Оба подозреваются в экстремистской деятельности, также один из них - в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает СУ СК по Псковской области.

"Следственными органами СУ СК России по Псковской области задержаны два криминальных авторитета, один из которых подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации и участии в деятельности экстремистской организации. Второй фигурант подозревается в участии в деятельности организации, признанной экстремистской", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, организовал незаконную деятельность экстремистского запрещенного движения. Он привлек к деятельности ячейки своего знакомого для поддержания функционирования преступного сообщества. Следствие установило, что обвиняемые пропагандировали в обществе криминальные традиции и идеи. Они следили за соблюдением воровских правил поведения в преступной среде. Также злоумышленники организовывали пополнение материальной базы, накапливаемой в интересах уголовно-преступной среды - "общак". Вся деятельность осуществлялась в рамках запрещенного экстремистского движения.

В настоящее время оба фигуранта задержаны в установленном процессуальном порядке. В местах их проживания проведены следственные обыски, получены вещественные доказательства. В ходе обыска в дачном доме одного из подозреваемых обнаружены растения, визуально схожие с коноплей. По обнаруженным предметам назначены соответствующие судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи намерены установить все обстоятельства совершенных преступлений. Уголовные дела возбуждены по результатам оперативно-разыскной деятельности ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Псковской области.