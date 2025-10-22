ТАСС: в Новосибирск доставили ребенка, родившегося сразу после ДТП со скорой

С младенцем все в порядке

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Спринчак/ ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Санавиация транспортировала в Новосибирск ребенка, который преждевременно родился в результате аварии с перевернувшимся автомобилем скорой помощи в Краснозерском районе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ребенка санавиацией доставили в Новосибирск, там перинатальный центр хороший. В настоящее время с ним все в порядке", - сказал собеседник ТАСС.

Автомобиль скорой помощи с беременной женщиной вылетел с трассы и перевернулся в Краснозерском районе Новосибирской области днем 22 октября. Три человека пострадали - водитель, фельдшер и пациентка. Было проведено родоразрешение беременной, ребенок выжил.