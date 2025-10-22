В Киеве и некоторых областях Украины света нет по 12 часов в сутки

В "Укрэнерго" добавили, что с 16:00 до 22:00 вводятся также ограничения мощности для промышленности

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Почасовые графики отключения света вводятся в Киеве и некоторых областях Украины, света может не быть до 12 часов в сутки. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) будут введены графики почасовых отключений. Объем применения - до трех очередей одновременно", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Это означает, что света может не быть до 12 часов в сутки.

Компания не указывает регионы, где вводятся графики, предлагая пользователям уточнять информацию на сайтах местных энергокомпаний. Утром аварийные отключения применялись в Киеве и столичном региона, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

В "Укрэнерго" добавили, что с 16:00 до 22:00 вводятся также ограничения мощности для промышленности. Эта мера вводится третьи сутки подряд.

Очередь - это группа абонентов, которые потребляют определенное количество электроэнергии. Всего таких очередей шесть. Чем больше дефицит в системе, тем больше очередей потребителей отключают одновременно. Если действует одна очередь, значит, света у абонентов может не быть до четырех часов в сутки, если две - то до восьми часов в сутки, когда одномоментно отключают три очереди, света может не быть до 12 часов в сутки.

В ночь на 22 октября на Украине действовало предупреждение о воздушной тревоге, в ряде областей страны прогремели взрывы, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры. После в большинстве регионов страны, а также в Киеве, были введены аварийные отключения света.