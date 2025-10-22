ТАСС: на Урале иностранец получил девять лет за организацию наркоторговли

Злоумышленник целенаправленно прибыл в Россию для сбыта наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Иностранец получил девять лет колонии строгого режима за организацию наркоторговли в Свердловской области, злоумышленник целенаправленно прибыл в Россию для сбыта наркотических средств. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор иностранному гражданину по делу об организации наркобизнеса. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд установил, что осужденный целенаправленно прибыл в Россию для сбыта наркотических средств путем тайниковых закладок на территории Свердловской области", - рассказал собеседник агентства.

В частности, по его данным, сотрудники ФСБ обнаружили у злоумышленника пирролидиновалерофенон и наркотик группы MDMB.