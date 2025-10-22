В Адыгее продлили арест фигуранту дела о нападении на журналистов

Мурату Аджигириеву продлили срок содержания до 8 декабря

МАЙКОП, 22 октября. /ТАСС/. Майкопский городской суд продлил до 8 декабря арест Мурату Аджигириеву, обвиняемому в нападении на журналистов ГТРК "Адыгея". Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

"Мера пресечения в виде ареста в отношении Мурата Аджигириева продлена до 8 декабря", - сказали в пресс-службе судов.

В марте Аджигириев проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД МВД по Адыгее об остановке автомобиля, при задержании оскорбил полицейского. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. рублей, прокуратура сочла приговор мягким и подала апелляцию. Перед ее рассмотрением в зале Верховного суда региона Аджигириев высказал угрозы в адрес сотрудников ГТРК "Адыгея", ударил видеооператора по лицу и скрылся. Следственное управление СК РФ по Адыгее и МВД по республике по этому факту возбудили два уголовных дела, силовики задержали Аджигириева.

В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что обвиняемый более 10 лет назад был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.