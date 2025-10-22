В Москве арестовали напавшего на росгвардейца с ножом

В ходе допроса мужчина признал вину

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который с ножом напал на сотрудника Росгвардии во время проверки документов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудник Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков остановил молодого человека. В ходе проверки документов тот напал на правоохранителя и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате сотрудник был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Злоумышленника задержали в Московской области. В ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном.