Мосгорсуд оставил в СИЗО замгубернатора Белгородской области Зайнуллина

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на продление меры пресечения Зайнуллину и оставил ее без удовлетворения ", - сказали в суде. Также суд оставил под стражей и второго фигуранта дела, Вячеслава Автономова.

В середине августа Мещанский суд продлил срок содержания под стражей в отношении Зайнуллина и Автономова на срок 2 месяца 23 суток.

Зайнуллину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он в составе группы с использованием служебного положения похитил не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей - лично. Денежные средства выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.

Также в СИЗО находятся три коммерсанта: Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.